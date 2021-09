Tokyo: Palmisano,chi vorrei incontrare ancora? Checco Zalone

(ANSA) - ROMA, 27 SET - A distanza di quasi due mesi dalla medaglia d'oro mi sento ancora in una centrifuga, la mia vita è completamente cambiata: siamo stati da Mattarella, da Draghi e perfino dal Papa". A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è la vincitrice della medaglia d'oro per marcia 20km a Tokyo Antonella Palmisano. Chi vorrebbe incontrare ancora? "Un mio mito, Checco Zalone, mi piace molto e mi fa stra ridere!" Le è già arrivato il premio per la medaglia d'oro? "Ancora no, lo stiamo aspettando. Dovrebbe essere di 180mila euro, ma poi reali credo siano intorno ai 107mila". (ANSA).