Incidenti stradali:frontale nel Barese,morti marito e moglie

(ANSA) - BARI, 27 SET - E' di due morti, marito e moglie, il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla strada provincia tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, nel Barese. Le vittime, entrambi i coniugi di Cassano, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, ad una curva ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un muretto a secco e scontrandosi frontalmente con un'altra macchina, una Ford Focus, il cui conducente è rimasto ferito ma non in maniera grave. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto che sopraggiungeva, il cui conducente non ha riportato lesioni.

Nell'impatto frontale l'uomo che era alla guida della Panda è morto sul colpo mentre la moglie è deceduta alcune ore dopo in ospedale. Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia locale di Cassano delle Murge, coordinati dalla pm di turno di Bari Silvia Curione che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente della Ford e ha disposto gli accertamenti tossicologici sui due conducenti coinvolti nel frontale. (ANSA).