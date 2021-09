Ragazzi Conversano,'Mattarella ci ha detto mai più fascismo'

(ANSA) - CONVERSANO (BARI), 25 SET - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi di Conversano, oggi nel teatro Norba, dove si è tenuta la celebrazione del centenario della morte di Giuseppe Di Vagno, il parlamentare socialista pugliese, ucciso dai fascisti il 25 settembre del 1921. Emozionata, la giovanissima sindaca Rosellina D'Argento, riferisce che il Capo dello Stato li ha esortati a impegnarsi "perché noi siamo il futuro - ha detto - per impedire che quello di cui si parla qui oggi, quindi il fascismo, possa non accadere mai più".

"Il presidente - ha aggiunto la sindaca - ci ha fatto gli auguri, ci ha detto che è stato un onore averci conosciuto ma ovviamente è stato un onore più per noi che per lui, perché è una cosa quasi impossibile incontrare il presidente della Repubblica, quindi siamo veramente orgogliosi e felici di questa opportunità". (ANSA).