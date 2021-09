Calcio: Bari, De Laurentiis va da squadra e arriva 4a maglia

(ANSA) - BARI, 24 SET - Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha assistito oggi all'allenamento della squadra all'antistadio, accompagnato dal ds Ciro Polito, in questo modo mandando un ulteriore messaggio di vicinanza alla squadra in vista della gara di domenica al San Nicola con la Paganese (i pugliesi sono primi in classifica insieme al Monopoli).

Intanto il club ha presentato la quarta maglia "Kombat 2022": è di colore blu e rivisita le tonalità "delle maglie delle due storiche società nate dalla Bari di Floriano Ludwig, poi fuse nell'unica squadra della città". Il motivo sulla maglia kombat si caratterizza con una stella che cresce, richiamando la dizione del Bari come "stella del Sud". (ANSA).