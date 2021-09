Tuffi: Hunt e Iffland vincono prima tappa a Polignano

(ANSA) - BARI, 22 SET - La penultima tappa della stagione 2021 della Red Bull Cliff Diving World Series ha registrato l'affermazione nella gara pugliese di Polignano a Mare (Bari) di Gary Hunt e Rhiannan Iffland: i due, nonostante le difficili condizioni metereologiche che hanno portato gli organizzatori a ridurre il format a tre round invece dei soliti quattro, si sono affermati nelle rispettive categorie uomini e donne e viaggiano in testa - con grande distanza dai rivali - nelle classifiche generali. Domenica ci sarà, sempre dalla piattaforma barese, la gara finale della manifestazione sportiva.

"Sono super orgogliosa - ha detto la Iffland dopo la vittoria -.

Ho accumulato un po' di pressione sapendo che avrei potuto portare a casa il titolo. Le condizioni meteo erano difficili, avrei probabilmente dovuto mantenere di più la calma, ma sono così felice ed entusiasta. Ora posso tirare un respiro di sollievo e andare serena verso l'ultima tappa della stagione.

Sono davvero emozionata per questo e mi godo il momento.

L'ultima tappa sarà molto impegnativa. Due competizioni così vicine sono una novità. Il mio approccio è stato quello di separarle e dare il massimo come faccio di solito. E questo è quello che farò anche domenica".

Sul fronte maschile, il francese Gary Hunt aveva dichiarato, all'inizio della settimana, di essere determinato a vincere la tappa, e ha mantenuto la parola ottenendo un'altra vittoria, che lo avvicina al nono Trofeo King Kahekili in 12 stagioni di attività.

"Sono orgoglioso di me stesso per aver lottato e aver sempre mantenuto un alto livello di concentrazione. Non volevo avere l'ansia di arrivare alla finale, quindi ora sarà un piacere godermi lo spettacolo arrivandoci molto meno stressato": ha commentato il transalpino.

La giornata finale della Red Bull Cliff Diving World Series con le due gare - dalla terrazza della Lama monachine di Polignano a Mare - verrà trasmessa domenica 26 settembre dalle ore 13.50 in diretta televisiva in esclusiva in chiaro su Dmax canale 52, con un grande live e il commento di Ciro Priello e Fru dei The Jackal, accanto al giornalista Gianmario Bonzi. (ANSA).