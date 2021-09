Canoa: Centrone (Cc Barion) quarta agli Olympic Hopes

(ANSA) - BARI, 16 SET - Nuova performance a livello internazionale per l'atleta barese di canoa Alessandra Centrone: la giovane promessa del Cc Barion ha registrato negli Olympic Hopes (dove rappresentava l'Italia), disputati a Račice nella Repubblica Ceca, ben tre quarti posti, rivelandosi all'altezza delle migliori avversarie del mondo.

Su quattro gare svoltesi nel paese centro europeo la canoista barese si è piazzata per tre volte al quarto posto, mancando di pochissimo il podio nel K1 e nel K2, sui 200 metri, e nel K4, sui 500: le sue sono state prestazioni di spicco, soprattutto sulla corta distanza. Da segnare anche la qualificazione in finale A K1 500 metri, conclusa in settima posizione.

Soddisfatto il presidente Francesco Rossiello e il ds Carlo Quaranta "per la crescita di una atleta di talento internazionale". (ANSA).