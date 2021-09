Al Medimex mostra con Cummins, atteso incontro con Ligabue

(ANSA) - TARANTO, 16 SET - Seconda giornata il 16 settembre a Taranto del Medimex 2021, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds. In programma due incontri d'autore: alle 16 al Teatro Fusco ci sarà Speranza, nome d'arte di Ugo Scicolone, rapper italo-francese classe 1986. Alle ore 19, al Museo MarTa, appuntamento con Kevin Cummins, capo-fotografo di New Musical Express per oltre un decennio, e protagonista della mostra 'Kevin Cummins: Joy Division and Beyond'.

Saranno esposte più di 50 fotografie per ripercorrere la straordinaria avventura dei Joy Division e la storia musicale e culturale della città di Manchester con scatti che ritraggono New Order, Smiths, Stone Roses, Happy Mondays fino ad arrivare agli Oasis. Ma anche immagini di paesaggio urbano per raccontare quella che è la storia della rinascita, partita dal basso, di una interna comunità.

Il 17 settembre parte il fitto programma di talk con il convegno 'Ouverture: la musica ricomincia in sicurezza. Teatri, Cinema, Club al lavoro lo spettacolo', alle 10 nella sede dell'Università. Intervengono, tra gli altri, Massimo Bray (assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia), Pier Luigi Lopalco (assessore alla Sanità della Regione Puglia), Rita Zappador (Modus in Rebus), Claudio Trotta (Barley Arts/Slow Music), Federico Rasetti (KeepOn Live), Vincenzo Bellini (Distretto Puglia Creativa), Gianni Raimondi (AFO6), Lorenzo Cipriani (Inail Puglia). Partecipa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

In programma sempre il 17 anche due incontri d'autore: alle 16, in collegamento streaming, incontro con il cantautore Ligabue, che trent'anni fa esordiva nel mondo discografico con il suo primo album; mentre alle 18.30, nel Teatro Fusco, incontro in presenza con Aiello, "soul man" che mette insieme tutti i meridioni del mondo, tra pop, rock e r'n'b. (ANSA).