A Bari 'Musica al femminile' con Quartetto di Flauti Image

(ANSA) - BARI, 16 SET - Il cortile esterno della chiesa di San Marco a Bari si tinge di rosa con la "Musica al femminile" del Quartetto di Flauti Image. Il concerto, organizzato dall'EurOrchestra da Camera di Bari, è in programma il 19 settembre alle 20.

Il Quartetto, nato nel 2005 per divulgare il vasto e poco conosciuto repertorio per formazione di 4 flauti, è composto da Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli. Tema del concerto è il contributo delle donne nella cultura e nel sociale, e verrà sviluppato in un'ottica musicale, che valorizzi la promozione e presentazione di musica creata e composta da donne in ogni tempo e in ogni parte del mondo, e dedicata particolarmente ad uno strumento antico e magico come il flauto.

La serata è organizzata in collaborazione con l'associazione ParnasoDonneInMusica, nata nel 2006 per promuovere in Puglia il principio di pari opportunità in tutte le arti. L'Associazione, presieduta dalla compositrice Angela Montemurro, fa parte della rete delle Donne in Musica, che comprende circa dodicimila compositrici di 100 Paesi. "Il flauto unisce con il suo suono soave, ma anche penetrante e tremulo, o spensierato e garrulo, l'umano e il divino - racconta Angela Montemurro - , e riesce a imitare il canto degli uccelli, fino a divenire anche voce che spesso accompagna, alla sua, la voce delle donne: già nella antichità il canto delle madri, il primo canto che accompagnava la nascita, si legava spesso al suono del flauto, che poi man mano diveniva messaggero degli Dei". (ANSA).