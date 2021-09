Calcio: Bari; Mignani 'bene vittoria,già pensiamo a Catania'

(ANSA) - BARI, 13 SET - "La vittoria rende felici, ma è arrivata con un pizzico di sofferenza che aiuta a crescere. Nel primo temo abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Ci è mancata un po' di qualità o precisione negli ultimi trenta metri. Dobbiamo evitare di prendere delle ripartenze. Nella ripresa abbiamo segnato e portato la gara in porto": così il tecnico del Bari Michele Mignani ha commentato la vittoria corsara dei pugliesi a Potenza contro il Picerno. I pugliesi sono secondi in classifica, a quota sette punti, in compagnia del Taranto. "Le sostituzioni? Volevo in campo gente più fresca, anche per rincorrere. La scelta con Mallamu e Simeri ha pagato. Ma non esistono titolari", ha chiarito l'allenatore. "Stiamo facendo passetto dopo passetto un percorso. Pensiamo già al Catania", ha concluso Mignani.

Intanto i tifosi si interrogano su 'solobari.it' sul successo e sul secondo posto conseguito senza avere in campo il bomber Antenucci: alcuni sostenitori lo criticano duramente, mentre altri lo difendono con altrettanto vigore. L'ex Spal non convince ancora tutta la tifoseria pur essendo una delle punte più titolate nella Lega pro. (ANSA).