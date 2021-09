Covid: Gimbe, in Puglia -15,5% contagi dall'1 al 7/9

(ANSA) - BARI, 09 SET - Migliora ancora la situazione relativa ai contagi in Puglia, con un ulteriore calo della curva. Secondo il report settimanale della fondazione Gimbe, dall'1 al 7 settembre i nuovi casi sono diminuiti del 15,5%, e parallelamente l'indicatore relativo agli attualmente positivi ogni 100mila residenti è sceso a 104.

Per quanto riguarda gli ospedali, non si registra un sovraccarico: nei reparti di Medicina Covid il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al coronavirus è pari all'8% rispetto al totale; mentre nelle terapie intensive è del 6%. (ANSA).