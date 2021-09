Vaccini per 400 ospiti Cara Bari, 'da 2020 solo 21 positivi'

(ANSA) - BARI, 07 SET - Questa mattina sono iniziate le somministrazioni di vaccino anti Covid nel Centro accoglienza e richiedenti asilo (Cara) di Bari, nell'ambito di un piano di immunizzazione specifico attivato per popolazioni non stanziali.

Ad eseguire le somministrazioni un medico del Dipartimento di prevenzione e tre infermieri del 118 all'interno di un'area allestita ad hub nella struttura di accoglienza. A disposizione degli ospiti anche una ambulanza esterna dotata di dispositivi di primo soccorso e defibrillatore in caso di necessità.

Sono complessivamente 400 le persone, con una media di età di 26 anni, ad aver detto sì al vaccino, firmando il consenso informato. Provengono da Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Liberia, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan e Togo. "Mettere in sicurezza i migranti è una priorità - dichiara il direttore del Dipartimento di prevenzione Domenico Lagravinese - la loro alta esposizione al virus rende necessario mettere in atto interventi mirati su questi gruppi". "Ringrazio la Prefettura di Bari e la Asl che hanno accolto la nostra richiesta organizzando questa giornata di vaccinazioni - dichiara Michele Di Lorenzo, direttore del Cara, che è gestito dalla cooperativa Auxilium - . Dall'inizio dell'emergenza sanitaria abbiamo attivato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli ospiti, che fuori dalla struttura vivono inseriti nella comunità barese. Ne è prova che da marzo 2020, su circa 3900 richiedenti asilo transitati dal Cara, abbiamo avuto solo 21 casi positivi al Covid". (ANSA).