Vaccini: in Puglia solo 8,2% over 50 non vaccinato

(ANSA) - BARI, 26 AGO - La Puglia ha la migliore copertura vaccinale in Italia tra gli over 50: è quanto si evince dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Solamente l'8,2% dei residenti non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid, contro una media nazionale del 12,9%.

Complessivamente, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 64,8% (media Italia 61,9%) a cui aggiungere un ulteriore 9,1% (media Italia 8,6%) solo con prima dose. Dunque il 73,9% dei pugliesi è vaccinato.

Tra gli adolescenti e i ragazzi tra 12 e 19 anni, invece, il 41,7% non ha ricevuto nemmeno la prima dose, la media italiana è del 46,9%: fanno meglio solo Sardegna, Molise, Basilicata e Abruzzo. (ANSA).