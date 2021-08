Covid: in Puglia 284 nuovi casi e un morto

(ANSA) - BARI, 26 AGO - Oggi in Puglia sono stati individuati 284 nuovi casi su 13.465 test per l'infezione da Coronavirus.

Inoltre si registra un decesso. Il tasso di positività oggi è del 2,1%, stabile rispetto a ieri (2,19%).

Su un totale di 4.547 persone attualmente positive in Puglia, 228 (+ 11 rispetto a ieri) sono ricoverate in area non critica, 24 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

I nuovi casi individuati oggi sono 67 in provincia di Bari, 30 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 40 in provincia di Brindisi, 60 in provincia di Foggia, 70 nel Leccese, 16 nel Tarantino. Due casi riguardano residenti fuori regione, mentre per un altro caso la provincia è in definizione. (ANSA).