Notte Taranta: Il Volo, tre super ospiti al Concertone

(ANSA) - BARI, 24 AGO - Per La Notte della Taranta, i protagonisti del trio Il Volo saranno super ospiti del Concertone finale di Melpignano il 28 agosto. Già ospiti del backstage nel 2018, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano in Salento e questa volta per esibirsi sul palco .

Un'avvincente sfida attende Il Volo: i tre artisti canteranno l'inno della Taranta, Calinitta, e lo faranno in grico, la lingua minoritaria dell'area ellenofona del Salento.

Ambasciatori del bel canto e della musica italiana nel mondo, Piero, Ignazio e Gianluca hanno lavorato in stretta collaborazione con Enrico Melozzi, che condurrà questa edizione con Madame. Il Concertone di Melpignano sarà trasmesso per la prima volta da Rai 1, in differita il 4 settembre alle 23:15.

(ANSA).