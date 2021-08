Comuni: Decaro, il parco del Castello a Bari sarà finanziato

(ANSA) - BARI, 20 AGO - "Il parco del Castello non è più un sogno, né una follia. Il parco del Castello sarà presto finanziato e dopo la progettazione partecipata diventerà un cantiere. Perché Bari vecchia deve tornare a essere un tutt'uno con il nostro mare come ci siamo detti tante volte". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro, annunciando che il parco intorno al Castello Svevo di Bari presto diventerà realtà. Il progetto fu pensato dall'architetto Arturo Cucciola, scomparso ieri a 73 anni.

"Quando Arturo Cucciolla ci ha parlato le prime volte della possibilità di realizzare un grande parco intorno al Castello Normanno Svevo Angioino e alla Città vecchia - spiega Decaro - mi era sembrata un po' una follia. Poi con la sua caparbietà, insieme a tanti altri cittadini, e con la testardaggine tipica di chi vive da sempre per la propria città, ci ha convinto tutti che il parco del Castello non era un sogno ma poteva invece essere una realtà nuova, diversa, più bella per Bari". "Ci siamo scontrati a volte - conclude il sindaco - ma sempre guardandoci negli occhi perché sicuri di essere dalla stessa parte, quella di chi non si arrende mai alle cose così come sono". (ANSA).