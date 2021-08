Notte Taranta a Zollino, Mascarimirì e riflessioni sul grano

(ANSA) - BARI, 19 AGO - Domani il festival itinerante 'La Notte della Taranta' fa tappa nella villa comunale di Zollino (Lecce). La serata si apre alle 20.30 con l'incontro 'Il Cibo della Taranta. Considerate la vostra semenza: grani antichi, farine e pani di tradizione'. Tra i relatori che interverranno, anche Gino Leonardo Di Mitri che conduce per il Cnr una ricerca per il recupero dei grani antichi salentini e pugliesi.

Alle 21 la serata continua in musica con i Mascarimirì che presentano il nuovo album "Nou?", uno sguardo critico e vigile sul Salento di oggi, terra di emigranti diventata meta turistica. Con "Nou?" i Mascarimirì presentano il loro nuovo sound basato sull'intreccio di ritmiche tra tamburi e armonie di mandola algerina e mandolino, il tutto legato dall'inconfondibile sound elettrico con l'anima gypsy e balkan.

Una macedonia di suoni per continuare l'idea della "Tradinnovazione" iniziata nel 1998. Sul palco si esibiranno Claudio "Cavallo" Giagnotti (voce e tamburreddhu), Gabriele Martino (mandolino elettrico), Alessandro Schito (voce e tamburreddhu) e Matteo Tornesello (voce e chitarra acustica).

Giunto quest'anno alla sua 24ma edizione, il festival continua il suo viaggio sonoro fino al Concertone del 28 agosto a Melpignano (Lecce), con i maestri concertatori Enrico Melozzi e Madame. Dalle ore 19 del 19 agosto sarà possibile prenotare il proprio posto al Concertone sul sito 'lanottedellataranta.it', versando 22 euro di cauzione che saranno restituiti dopo 7 giorni, ma non a chi prenoterà senza poi assistere. L'accesso è comunque riservato ai possessori di Green Pass o a chi ha effettuato un tampone con esito negativo entro le 48 ore precedenti. (ANSA).