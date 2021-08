Arte:il Mediterraneo in 13 opere esposte su muri Comune Bari

(ANSA) - BARI, 10 AGO - Da oggi e fino al 12 settembre la facciata di Palazzo di Città a Bari ospita i 13 stendardi di "Minimum Standards", mostra collettiva ideata e realizzata dall'associazione culturale Voga, nell'ambito del cartellone di Festa del Mare 2021, e organizzata da tre giovani artisti pugliesi, Flavia Tritto, Bianca Buccioli e Nicola Guastamacchia.

"Le opere scelte - spiega l'assessora alle Culture del Comune di Bari Ines Pierucci - rappresentano le espressioni artistiche di 13 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Quando abbiamo condiviso questo progetto per la prima volta, abbiamo pensato che fosse perfettamente in linea con il concept di Festa del Mare perché proprio su quel mare che abbraccia le terre abbiamo chiesto agli artisti di riflettere". La mostra, realizzata in collaborazione con Beirut Art Residency, Harabel, P.E.T Projects, Jiser, in-ruins, propone una riflessione sui "requisiti minimi" che costituiscono la natura e destinazione pubblica di uno spazio, come luogo dove costruire orizzonti sociali comuni. Sono esposte le opere di artisti locali e internazionali: Amphibia, Safa Attyaoui, Louise DiB, Natalija Dimitrijević, Marianne Fahmy, Fabio Ignazio Mazzola, Qeu Meparishvili, Olga Migliaressi-Phoca, Rehan Miskci, Sara Naim, Violeta Ospina Domínguez. (ANSA).