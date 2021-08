Incendi: rogo Matera sotto controllo ma lavoro Vvf continua

(ANSA) - MATERA, 05 AGO - L'incendio che ieri, per diverse ore, ha interessato la discarica di rifiuti urbani di Borgo La Martella, a Matera, è sotto controllo anche se i Vigili del fuoco continuano a lavorare nella struttura per coprire i focolai ed evitare che le fiamme possano riprendersi: lo ha confermato stamani all'ANSA il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Filiberto Russo.

Ieri era stato necessario anche l'intervento di un elicottero per gettare acque sulla parte centrale della discarica incendiata, irraggiungibile per i Vigili del fuoco intervenuti.

Oggi non è previsto l'uso di un altro elicottero ma i pompieri stanno lavorando per mettere definitivamente in sicurezza la discarica, dalla quale non si leva più il fumo nero che ieri aveva costretto i sindaci di Matera e Altamura (Bari) e consigliare ai cittadini di tenere chiuse le finestre delle case.

Intanto, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ieri sera ha emesso un'ordinanza che stabilisce - per alcune zone vicine alla discarica - il divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, il divieto di pascolo degli animali e l'indicazione di tenere gli animali da cortile "in stabulazione chiusa" e "il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l'alimentazione degli animali provenienti dall'area interessata". (ANSA).