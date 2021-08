Incendi: dopo cinque giorni brucia ancora bosco nel Barese

(ANSA) - BARI, 02 AGO - Continua a bruciare il bosco Difesa Grande a Gravina in Puglia. Il rogo scoppiato mercoledì sera, dopo cinque giorni ancora non è stato domato e ha bruciato fino ad oggi una superficie complessiva di circa mille ettari, tra terreni privati di stoppie ma anche centinaia di ettari di vegetazione e area boschiva. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature di questi giorni, hanno ormai raggiunto il cuore del bosco. In supporto alle squadre locali di vigili del fuoco, Arif, Protezione civile e carabinieri Forestali sono arrivati uomini da Campania ed Emilia Romagna. Sono anche tornati Canadair e Fireboss per i lanci d'acqua dall'alto.

Centinaia di uomini sono al lavoro per contenere le fiamme ed evitare che raggiungano zone abitate.

"È dura. È forse la battaglia più difficile di questi anni. Ma non ci tiriamo indietro" per "strappare al fuoco metro su metro" ha scritto su facebook il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, rivolgendo "un grazie, di cuore, ai tanti eroi che per amore e senso del dovere da cinque giorni ormai sono in trincea". (ANSA).