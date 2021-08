Travolto in bici all'uscita da locale Gallipoli,21enne morto

Due giovani turisti di Modena in vacanza a Gallipoli sono stati travolti da un'automobile la notte scorsa mentre in bicicletta stavano ritornando a casa poco dopo essere usciti da un locale in cui avevano trascorso la serata. Uno di loro, Matteo Cassola, 21 anni, è morto; l'altro, anche lui 21 enne, è rimasto ferito. Il fatto è accaduto attorno alle 4 in via Zacà sulla via del vecchio cimitero che collega Gallipoli a Taviano. Nell'impatto è rimasto ferito anche l'investitore, un uomo di 41 anni di Gallipoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri.