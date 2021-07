Libri: 130 autori nel Borgo Antico di Bisceglie

(ANSA) - BARI, 29 LUG - Dal 26 al 30 agosto torna a Bisceglie la XII edizione del festival letterario "Libri nel Borgo Antico", con 130 autori, 40 case editrici e 400 giovani volontari.

Il Festival avrà un prologo, il 21 agosto a Trani, in piazza Addazzi, con la conversazione tra gli scrittori Maurizio De Giovanni e Diego De Silva. Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, l'associazione Borgo Antico ha affidato all'attore e registra biscegliese Gianluigi Belsito l'allestimento di una teatralizzazione itinerante ispirata ai canti più celebri della Divina Commedia nei vicoli e nelle piazze del centro storico di Bisceglie. Dal 27 al 29 agosto si svolgeranno le conversazioni, in piazza Duomo, largo Piazzetta, piazza Tre Santi, al porto turistico e in largo Castello. Fra gli autori ci saranno Ernesto Galli Della Loggia, Roberto Costantini, Marcello Veneziani, Annalisa Cuzzocrea, Emanuele Fiano, Gabriella Genisi, Alessandro Robecchi, Giancarlo De Cataldo, Antonio Caprarica, Andrea Barzini, Elvira Serra, Andrea Albertini, Vincenzo Mollica, Luca Barbarossa, Enzo Iacchetti, Sergio Cammariere, Pinuccio, Chiara Francini, Walter Nudo.

Anche quest'anno, il Festival avrà una sezione dedicata ai piccoli lettori, la rassegna il Borgo dei Piccoli. Ogni pomeriggio, nel castello Normanno Svevo, si alterneranno presentazioni di libri e laboratori per bambini. La rassegna si concluderà il 30 agosto con un evento all'interno dell'Opera Don Uva, in occasione del centenario della fondazione, con una visita guidata al museo, una tavola rotonda e lo spettacolo Elettroshock - Recital per Alda Merini, con Antonella Ruggero e Cosimo Damiano Damato, accompagnati al pianoforte da Roberto Olzer.

Le informazioni per accedere agli eventi e il programma sono disponibili sul sito www.librinelborgoantico.com. Laddove le norme anti-Covid lo dovessero richiedere, precisano gli organizzatori, sarà necessario munirsi di green pass. (ANSA).