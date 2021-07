Tokyo:Dell'Aquila,ho incrociato Pellegrini e mi ha salutato..

(ANSA) - TOKYO, 28 LUG - "Spero restare l'unico oro azzurro a queste Olimpiadi ancora per poco". Vito Dell'Aquila è in partenza per tornare a casa, e uscito dal villaggio olimpico ha fatto tappa a Casa Italia. "Questo oro mi rilassa - ha scherzato -. Ieri ho incrociato Pellegrini in ascensore, lei non mi conosceva eppure mi ha salutato, molto gentile... è un mito", ha rivelato, mentre il dt Nolano ha raccontato che la notte prima della gara "ha cantato tutto il tempo, alleggerendo l'atmosfera come non avrei mai immaginato".

Dopo aver aggiunto di essere ancora single ("purtroppo, spero di trovarla ora..") e di voler condividere il premio di 180 mila euro con la famiglia, ha chiuso: "Vorrei mangiare tanto una pizza". (ANSA).