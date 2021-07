San Pio: muore frate Marcellino, l'ultimo testimone

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 26 LUG - È morto oggi a 91 anni Marcellino Iasenzaniro, l'ultimo dei frati che ha deposto come testimone davanti al Tribunale ecclesiastico diocesano nella Causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio. Lo rende noto Stefano Campanella, responsabile dell'emittente Tele Radio Padre Pio.

Nato il 13 giugno 1930 a Casacalenda (Campobasso), frate Marcellino era ancora uno studente di Teologia quando conobbe Padre Pio nel 1952. Fu inviato a San Giovanni Rotondo per la gestione della corrispondenza in lingua italiana e vi rimase per due mesi. Vi tornò nel 1955 e, infine, dal 26 aprile al 26 settembre 1965 come addetto alle lettere in lingua inglese e come assistente personale. Dai suoi ricordi, annotati su un diario, sono nati quattro libri: "Il Padre" (in tre volumi), "Padre Pio. Profilo di un Santo" (in due volumi), "Padre Pio parla della Madonna" e "La Madonna nella vita di Padre Pio".

Era entrato in convento a 16 anni, legandosi temporaneamente all'Ordine dei Frati Minori Cappuccini il 16 settembre 1947.

Dopo l'ordinazione sacerdotale il 21 febbraio 1954, conseguì a Roma la licenza in Teologia e, successivamente andò a Milano, laureandosi in Lettere all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

I funerali di frate Marcellino si svolgeranno domani, martedì, alle ore 11: 30 e saranno trasmessi in diretta su Padre Pio Tv.

