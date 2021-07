Sicurezza:Sibilia,con Lamorgese ad Andria per nuova Questura

(ANSA) - BARI, 23 LUG - "Il territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani è oggetto delle continue attenzioni del Ministero dell'Interno: martedì prossimo 27 luglio, insieme al Ministro Lamorgese, sarò ad Andria per l'inaugurazione della Questura della provincia Bat". Lo annuncia in una nota e sui social il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, commentando su Fb: "Un altro presidio di sicurezza e un'altra promessa mantenuta".

"La sicurezza di quell'area - prosegue la nota - è una tematica di cui non ho mai cessato di interessarmi: per rispondere alle necessità che già nel luglio del 2019 mi furono rappresentate dai cittadini del posto, anche a seguito di episodi di criminalità che si erano verificati, nel corso di un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza promisi che avrei seguito i lavori di completamento degli edifici della nuova questura. Nel marzo del 2020 tornai ad Andria per visitare il cantiere, che nel frattempo aveva ripreso i lavori con una importante variazione migliorativa e con 8 milioni di euro di fondi che mi ero premurato di 'mettere in salvo' con un intervento normativo, proprio mentre rischiavano di andare perduti. Da allora ho seguito passo dopo passo il cantiere della Questura che la prossima settimana vedrà la luce. Un felice epilogo di cui mi preme ringraziare il ministro Luciana Lamorgese per avere sin da subito supportato il progetto della realizzazione di una nuova 'casa' per i tutori della sicurezza e un importante e atteso presidio di legalità per i cittadini". (ANSA).