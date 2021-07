Sequestrata discarica abusiva in area protetta nel Barese

(ANSA) - BARI, 20 LUG - Oltre 100 mila metri cubi di rifiuti, costituiti principalmente da materiali inerti derivanti dalla demolizione di edifici, sono stati illecitamente sversati su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, all'interno del Parco naturale regionale "Lama Balice', in territorio di Bitonto (Bari). La Guardia di Finanza ha sequestrato una superficie di circa 10mila metri quadrati adibita a discarica abusiva e ha denunciato il gestore del sito. All'uomo sono state anche comminate sanzioni amministrative per 3 milioni di euro per l'accertata evasione di un milione di euro di Ecotassa, calcolata sulle 140mila tonnellate di rifiuti trovate nell'area del parco. (ANSA).