Casellati, servono riforme su rapporto magistratura-politica

(ANSA) - BARI, 18 LUG - "Il rapporto tra politica e magistratura non si è definito completamente e direi che ci vogliono delle riforme su questo". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati partecipando al teatro Petruzzelli di Bari all'evento "la Ripartenza".

"Dopo tangentopoli - ha spiegato Casellati - c'è stata una sorta di delega alla magistratura in un momento di vuoto politico di gestire le questioni anche politiche dello Stato. Una delega che non ci può più essere perché è chiaro che ognuno dei tre poteri deve tornare nel solco che la Costituzione ha previsto". (ANSA).