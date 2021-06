Ex Ilva: Melucci, prosegue battaglia per fermo area a caldo

(ANSA) - TARANTO, 23 GIU - "La battaglia continuerà finché non ci sarà un tavolo per l'accordo di programma che sancisca la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento" ex Ilva. Lo annuncia il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, mostrando "poca sorpresa" per la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la propria ordinanza e che fa "riflettere" in alcuni passaggi perché "oggi nessuno può sentirsi banalmente assolto.

Con la mia ordinanza abbiamo chiamato lo Stato alle sue responsabilità sul futuro dell'ex Ilva e sulla salute dei tarantini. Ora la palla passa alla politica e al Governo": "Dal canto mio - conclude - ho, perciò, la coscienza a posto".

