ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Puglia pochi casi come a settembre

(ANSA) - BARI, 21 GIU - Con lo 0,4% di tasso di positività riscontrato, oggi è stato toccato il picco minimo degli ultimi dieci mesi. Non accadeva dallo scorso settembre di avere un numero così basso di contagi covid in Puglia, prosegue, quindi, il calo della curva pandemica. La settimana scorsa i casi si sono ridotti del 26% rispetto a sette giorni prima, in media sono stati registrati 90 pugliesi positivi al giorno: un andamento simile a quello di fine settembre 2020, quando però il virus stava per dare vita alla seconda ondata.

Osservata speciale, però, resta la variante indiana o "Delta", come ribattezzata dall'Oms: la task force regionale ha avviato "un'attività straordinaria di sequenziamento" dei ceppi virali Covid per limitare la diffusione del virus mutato. Nel caso di positività in persone che hanno viaggiato, che erano già vaccinate o che sono state ricoverate dopo il peggioramento della malattia, verrà avviata immediatamente l'attività di sequenziamento del virus per capire se si tratta di variante Delta. Anche in caso di nuovi focolai a rapido sviluppo verrà svolto il sequenziamento. "Abbiamo due laboratori che lavorano sul sequenziamento e siamo fra le regioni italiane che hanno depositato più sequenze", ha spiegato all'ANSA l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

Oggi su 4.356 tamponi sono stati rilevati 19 casi positivi: 1 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, l'area più colpita dalla variante indiana, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un caso già registrato nella provincia Bat è stato riclassificato e riattribuito. Sono stati registrati anche quattro decessi: 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.619.454 test; sono 237.853 i pazienti guariti mentre ieri erano 237.399 (+454); i casi attualmente positivi sono 8.420 (-235); i pazienti ricoverati sono 195 (-9), non accadeva da settembre che negli ospedali ci fossero meno di 200 persone contagiate dal virus. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 251.882. (ANSA).