Mostre: Banksy al Castello di Otranto fino a settembre

(ANSA) - BARI, 20 GIU - La mostra "BANKSY al Castello 2002 2007 prints selection. An Unauthorised Exhibition", con serigrafie originali dello street artist internazionale, forse il più noto, apre martedì 23 giugno al Castello Aragonese di Otranto (preview per la stampa lunedì 22 alle 19:00), ideata da Lorenzo Madaro e curata da Stefano S.Antonelli e Gianluca Marziani per MetaMorfosi e MostreLab, ospite il Comune. Esposta fino al 19 settembre, la mostra riapre lo spazio al pubblico dopo la pandemia, proponendo anche due fra le immagini più note, Girl with Balloon e Love is in the Air (il giovane che lancia un mazzo di fiori).

Banksy, precisa il Comune di Otranto online, non è coinvolto ma è stato informato dell'esposizione. Molte opere dello street artist sono visibili sul proprio sito https://www.banksy.co.uk.

