Clima: Legambiente, prima Conferenza dei Paesaggi costieri

(ANSA) - LECCE, 18 GIU - Legambiente ha organizzato a Lecce la prima Conferenza Nazionale dei Paesaggi Costieri, il 15 e 16 luglio all'ex convento dei Teatini. Si tratta di una due giorni di incontri, presentazione di libri e una mostra fotografica, intorno al tema di questa prima edizione, "Coste in movimento", promossa con l'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani e il contributo del Comune di Lecce, della Regione Puglia e del Parco Bosco e Paludi di Rauccio.

I litorali, spiega Legambiente, sono oggi al centro delle conseguenze che i cambiamenti climatici possono avere su ecosistemi e paesaggi che, in un Paese come l'Italia, rappresentano una grande risorsa ambientale e turistica.

Obiettivo della Conferenza è contribuire ad alzare l'attenzione e il confronto sulle politiche di salvaguardia più efficaci. Gli incontri, gratuiti nel rispetto delle norme anti-Covid, sono in diretta sui social di Legambiente e dell'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani.

La prima giornata è dedicata ai problemi del clima, dell'erosione delle spiagge e della fruizione turistica, con la partecipazione di Ministeri, Regione Puglia, Comuni italiani, Ispra. Il secondo giorno è articolato in seminari scientifici con le principali Università e Centri di ricerca impegnati negli studi sulle aree costiere.

La mostra fotografica, inaugurata il 15, espone i risultati del concorso "Erosioni" sulle trasformazioni delle coste, mentre un concorso letterario sui temi del mare sarà presentato il 16 sera. "Siamo felici che sia Lecce a ospitare questa prima Conferenza - evidenziano Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente e Ruggero Ronzulli, direttore di Legambiente Puglia - per l'impegno sul tema da parte dell'amministrazione comunale". Per il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, occorre infatti "promuovere un nuovo modello di costa sostenibile". (ANSA).