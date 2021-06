Libri: su lungomare Bari 3 giorni di libreria a cielo aperto

(ANSA) - BARI, 17 GIU - Dal 25 al 27 giugno Bari ospiterà "Lungomare di Libri", l'edizione zero di una grande libreria a cielo aperto che porta il libro nei luoghi simbolo della città seguendo il mare, dalla Muraglia al Fortino al Teatro Margherita fino al palazzo della Città metropolitana. La manifestazione, ideata dall'assessorato comunale alle Culture e il cui programma è stato curato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, prevede presentazioni editoriali, convegni, incontri, momenti di riflessione, attività per bambini e la mostra fotografica "Steve McCurry. Leggere". L'esposizione, in programma dal 25 giugno al 25 agosto nel teatro Margherita, è organizzata da Civita Mostre e Musei. Circa 70 immagini di uno dei fotografi più celebrati a livello internazionale, scelte dalla curatrice Biba Giacchetti con le scenografie di Peter Bottazzi, raffigureranno l'atto della lettura.

"A Bari riparte la stagione dei grandi eventi e la nostra città torna ad accogliere cittadini e turisti con un programma di manifestazioni inedite che di fatto apre l'estate 2021" ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha aggiunto: "ripartiamo dalla cultura, dai luoghi che hanno caratterizzato la rinascita di Bari negli ultimi anni e dalla promozione della lettura come strumento di crescita collettiva. La nostra idea è ripopolare la città, non solo fisicamente ma anche culturalmente. Questa è solo la prima di tante iniziative che fino alla fine dell'anno attraverseranno i luoghi della città, per tornare a viverli e ritrovare il piacere di stare insieme".

Il programma completo è stato presentato oggi nell'atrio del Comune di Bari ed è consultabile sul sito www.lungomaredilibri.it. Saranno 25 gli stand che ospiteranno librerie ed editori pugliesi. Tra gli eventi collaterali curati dal Salone del Libro di Torino c'è l'iniziativa "Pensieri Meridiani" dedicata al sociologo barese Franco Cassano, oltre a incontri con gli autori, tra i quali Giuseppe Catozzella, Gianrico Carofiglio, Mario Desiati, Gabriella Genisi, Nicola Lagioia, Laura Irma Messina, Daniele Petruccioli, Gianfranco Viesti, Aldo Pagano. Ci sarà anche un incontro dedicato ai 120 anni della storica casa editrice barese Laterza.

"Il Salone internazionale del Libro di Torino ha accolto con entusiasmo la proposta di curare il programma di Lungomare di Libri" ha detto l'ad Pietro Crocenzi, dicendosi "contento di incontrare per una volta a casa loro i lettori e le lettrici baresi". (ANSA).