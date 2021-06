Lecce riparte con 150 eventi, in piazza anche Levante e Fabi

(ANSA) - LECCE, 14 GIU - Il Comune di Lecce ha presentato il cartellone della prossima stagione estiva, "quella della ripartenza": 150 gli appuntamenti già in cartellone, tra musica, teatro, danza, libri, cinema e festival, ospitati in alcuni dei contenitori culturali più importanti della città, oltre che nei suoi quartieri. La varietà delle proposte è stata pensata per rispondere ai gusti e alle preferenze di un pubblico variegato, fatto di residenti e di turisti, ma anche per rendere accessibile e frequentato il prezioso patrimonio storico-monumentale del capoluogo salentino. Grande attesa soprattutto per i live dei big, che si terranno in piazza Libertini dove sono attesi Mario Biondi (5 agosto), Levante (6 agosto), Francesco De Gregori (8 agosto), Antonello Venditti (10 agosto), Franco 126 (12 agosto), Max Pezzali (14 agosto), Willie Peyote (16 agosto), PFM (17 agosto) e Niccolò Fabi (18 agosto).

Con il Luce Music Festival, invece, Carl Brave (20 agosto), Ghemon (21 agosto) e Colapesce e Dimartino (22 agosto). Come da disposizioni governative nazionali, i posti a sedere saranno massimo mille.

"La presentazione del cartellone estivo di manifestazioni musicali, artistiche e culturali, organizzato dagli assessorati alla Cultura e allo Spettacolo - dichiara il sindaco Carlo Salvemini - ha coinciso per pura casualità con l'ingresso in zona bianca della nostra Regione. Non ci sarebbe potuto essere un giorno più indicato". (ANSA).