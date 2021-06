Stagione concerti Petruzzelli, a giugno da Mozart a Poulenc

(ANSA) - BARI, 05 GIU - Al via le vendite per i prossimi appuntamenti della stagione concertistica del teatro Petruzzelli di Bari. Lunedì 14 giugno alle 20 è in cartellone il recital del duo composto da Emmanuel Tjeknavorian (violino) ed Elisabeth Brauss (pianoforte). In programma: Sonata n. 18, in Sol maggiore, per violino pianoforte, KV 301 di Wolfgang A. Mozart, Sonata n. 10, in Sol maggiore, per violino pianoforte, op. 96 di Ludwig van Beethoven, Sonate pour violon et piano, FP 119 di Francis Poulenc, Suite, dall'opera "Much ado but nothing", op.

11 di Eric Wolfgang Korngold.

Venerdì 18 giugno alle 20, Giampaolo Pretto dirigerà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solisti Lucas e Arthur Jussen (pianoforti). In programma: Concerto per due pianoforti e orchestra, in Mi bemolle maggiore, KV 365 di Wolfgang Amadeus Mozart e Serenata n. 9, in Re maggiore, KV 320, "Posthorn" di Wolfgang Amadeus Mozart.

Mercoledì 30 giugno alle 20, Ton Koopman condurrà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Alexandra Dovgan (pianoforte).

In programma: Concerto n. 23, in La maggiore, per pianoforte e orchestra, KV 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia n. 41, in Do maggiore, KV 551, "Jupiter" di Wolfgang Amadeus Mozart.

È possibile convertire i voucher in biglietti e gli abbonati alla 'Stagione Concertistica 2020' avranno priorità fino a mercoledì 9 giugno. Gli abbonati alla 'Stagione Concertistica 2020' potranno effettuare la conversione via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher, indicando il settore preferenziale e la data, i posti saranno assegnati dal botteghino, in base alla migliore disponibilità. Da giovedì 10 giugno alle 11.00 la vendita sarà aperta a tutti sul sito www.vivaticket.it.

I possessori di voucher potranno effettuare la conversione via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher e indicando il settore preferenziale e la data, i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità. Info: 080.975.28.10. (ANSA).