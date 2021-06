Bossoli e mazze da baseball sull'asfalto, agguato a Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 04 GIU - Due mazze da baseball, un bossolo e un'auto parcheggiata colpita da un proiettile: la polizia ha avviato indagini a Foggia dopo il ritrovamento stasera, in via Libera angolo via Sant'Alfonso de Liguori, di questi 'reperti' che sarebbero riconducibili ad un agguato. Alcuni testimoni hanno detto di aver sentito l'esplosione di almeno due colpi di arma da fuoco. Al momento sembra che non ci siano feriti.

Secondo i primi elementi raccolti, due autovetture nere si sarebbero allontanate a forte velocità dal luogo dell'agguato.

Non si esclude che si siano affrontate almeno cinque persone.

