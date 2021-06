Covid: in Puglia il tasso dei contagi scende all'1,5%

(ANSA) - BARI, 03 GIU - Il tasso di positività al Covid in Puglia scende all'1,5%, mai così basso dal settembre 2020, cioè dall'inizio della seconda ondata. Un dato che trova conferma nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che registra un calo del 33% dei nuovi casi nei sette giorni dal 26 maggio al primo giugno. Nelle ultime 24 ore, su 2.931 test analizzati, sono stati individuati 44 casi positivi e registrati 9 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test, 223.182 sono i pazienti guariti (1.282 in un giorno), 21.177 sono i casi attualmente positivi (1.247 in meno di ieri), sul totale di 250.886 pugliesi contagiati. I pazienti Covid ricoverati sono 523 (17 in meno di ieri). Di questi, 44 sono nelle terapie intensive, con 3 nuovi ingressi. I decessi complessivi per Covid da marzo 2020 in Puglia sono 6.527.

La curva in calo dell'epidemia è in gran parte il risultato della campagna vaccinale: più di un pugliese su 5, il 20,6% ha ricevuto il ciclo completo del vaccino, a cui aggiungere un ulteriore 21,5% solo con prima dose. Fino ad oggi sono 2.441.358 le dosi somministrate, pari al 91.9% di quelle consegnate (2.657.035). "È nelle sacche di popolazione non vaccinata che il virus continua a circolare e a fare danno, anche tra i giovani.

Ecco perché abbiamo aperto, secondo le indicazioni del commissario Figliuolo, a tutte le classi di età" ha detto l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco. Da oggi, infatti, possono prenotare la loro dose anche gli under 40 (in poche ore hanno prenotato più di 20 mila). "In autunno - ha aggiunto l'assessore - , se non sfruttiamo questo momento della pausa estiva per completare la campagna vaccinale, vedremo di nuovo persone in ospedale perché non si sono vaccinate".

L'assessore ha inoltre assicurato la disponibilità delle seconde dosi Astrazeneca, mentre la Asl BAT si prepara da domani a domenica a tre giorni di open day con il vaccino J&J, riservato a cittadini over 50 con prenotazione e continuano in tutta la regione le vaccinazioni degli studenti maturandi.

E mentre si combatte la pandemia, si lavora alla riabilitazione a domicilio per i pazienti ancora positivi o guariti dal Covid, con team di fisioterapisti loro dedicati che saranno operativi anche con sistemi di telemedicina. Il nuovo servizio della Asl di Bari Covid@casa partirà il 7 giugno e oggi è stata avviata la formazione dei primi 29 fisioterapisti. (ANSA).