Puglia: Garante minori, presto 'Osservatorio per l'infanzia'

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Il garante per i diritti del Minore della Regione Puglia ha incontrato l'assessora regionale al Welfare Rosa Barone per definire "una costante e proficua collaborazione sul tema della salute minorile". Entrambi hanno convenuto "sull'importanza dell'istituzione dell'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza - comunicano - in linea con le nuove direttive e con l'intento di raggiungere una ottimale integrazione tra gli assessorati regionali competenti e gli altri livelli istituzionali". "Un altro tassello importante - dice Abbaticchio - nella costruzione di politiche a difesa dei diritti delle persone di minore età. Più è forte ed autentica la collaborazione tra le componenti istituzionali che si interessano della politica di servizi per la salute dei minori, intesa come benessere sociale, più servizi offriamo ai nostri ragazzi". (ANSA).