Covid: calano positivi e ricoveri in Puglia

(ANSA) - BARI, 18 MAG - Oltre 1.200 guariti dal Covid nelle ultime 24 ore e il numero di ricoverati scende sotto i 1.200 pazienti: non accadeva da novembre. Calano ancora a ritmi sostenuti anche gli attualmente positivi, tutti segnali dell'esaurimento della terza ondata. Rispetto alla seconda ondata, questa volta la curva dei contagi sta calando rapidamente. Anche oggi c'è stata una ulteriore riduzione, su 11.684 test sono stati registrati 407 casi positivi, il 3,4%: 125 in provincia di Bari, 58 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 24 in provincia di Foggia, 77 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Sono stati registrati 21 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto. In Puglia hanno perso la vita in tutto 6.304 persone per l'epidemia. Sono 203.808 i pazienti guariti mentre ieri erano 202.584 (+1.224); i casi attualmente positivi sono 36.789 (-838). I pazienti ricoverati sono 1.159 mentre ieri erano 1.223 (-64). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 246.901. Se i numeri della pandemia calano, quelli delle vaccinazioni crescono: la Puglia è la regione che in Italia ha utilizzato il maggior numero di dosi, 1.915.836, rispetto a quelle ricevute, 1.9885.625, pari al 96,5%. Il 99,12% degli over 90 è stato vaccinato, mentre nella fascia di età 80-89 anni la copertura è del 93,05%. Nella fascia 70-79 anni, la Puglia è prima in Italia con l'86,13% della popolazione vaccinata con prima dose. (ANSA).