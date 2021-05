Petruzzelli: il 14/5 'Dolce e chiara è la notte'di Boccadoro

(ANSA) - BARI, 13 MAG - Venerdì 14 Maggio (ore 20.30) sulle piattaforme digitali del Petruzzelli sarà trasmesso in streaming il terzo concerto della rassegna "Aus Italien: istantanee musicali di otto compositori italiani" dedicato alle musiche di Carlo Boccadoro che condurrà l'Orchestra del Teatro.

Solista del concerto il pianista Alessandro Taverna, in programma di Carlo Boccadoro: N. 7, Grandangolo su Bach, per orchestra (prima esecuzione italiana), Dolce e chiara è la notte, per orchestra (prima esecuzione assoluta, commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli) e Concerto per pianoforte e orchestra (2016), dedicato alla memoria di Edward "Duke" Ellington.

Prima del concerto è previsto il contenuto speciale 'Visti da vicino', video incontri con chi fa musica oggi, un'occasione di approfondimento con il compositore e direttore d'orchestra Carlo Boccadoro, curato dal critico musicale Sandro Cappelletto.

La rassegna, ricca di prime esecuzioni commissionate dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, prende il nome dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss ed è dedicata a otto compositori italiani di fama internazionale: Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, Pasquale Corrado, Carlo Boccadoro, Michele dall'Ongaro, Caterina di Cecca, Luca Francesconi e Silvia Colasanti.

I concerti, registrati al Petruzzelli con la presenza dei compositori, sono fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro (il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it).

I prossimi appuntamenti in programma sono: Martedì 18 Maggio alle 20.30 il concerto dedicato alle musiche di Michele dall'Ongaro, diretto da Marco Angius e con solista Emanuele Arciuli (pianoforte).

In programma, di Michele dall'Ongaro, Checkpoint, per orchestra da camera, (2009), La Primavera, per pianoforte e archi e Il trionfo del tempo e del disinganno, per pianoforte e orchestra (1992). (ANSA).