Maltrattamenti e violenze sessuali a moglie,arrestato 41enne

(ANSA) - MATTINATA, 12 MAG - Con le accuse di ripetute violenze sessuali nei confronti della moglie di 39 anni, e di maltrattamenti in famiglia anche nei confronti dei loro sei figli, i carabinieri hanno arrestato, su ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Foggia, un 41enne di Mattinata (Foggia). L'uomo è già noto alle forze dell'ordine poiché autore di diversi reati e per aver gestito un lido privo delle relative autorizzazioni. Dalle indagini è emerso che l'indagato ha maltrattato fisicamente e psicologicamente la moglie originaria della Repubblica Ceca costringendola ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà anche durante il periodo di gravidanza.

Violenze che hanno riguardato i sei figli della coppia che hanno tra i 4 e i 15 anni. Nei primi giorni di marzo, il Centro Anti Violenza di Capitanata, grazie ad una serie di segnalazioni anonime, è riuscito a convocare la donna la quale ha ammesso tutti i soprusi subiti dall'uomo dal 2009. Successivamente la procura di Foggia e il tribunale per i minorenni di Bari hanno collocato la donna e i figli in una località protetta. La donna ha raccontato che il marito, a causa della sua gelosia morbosa e possessiva, le ha sempre impedito di divenire autonoma da punto di vista economico: "ti ho tolto i libri, t'ho tolto il telefono, ti ho tolto la palestra e ora ti devo togliere le sigarette", le avrebbe detto tra l'altro. (ANSA).