San Nicola in 60mila mattoncini Lego, al via progetto a Bari

Nei giorni in cui ricorre a Bari la festività di San Nicola e nei quali, per il secondo anno consecutivo, non sarà possibile dar vita al tradizionale corteo, parte il progetto partecipato "Be Nicholas", per realizzare un San Nicola di mattoncini, di dimensioni reali (1,90 m).

Un'opera, commissionata alla Brick Vision di Riccardo Zangelmi, unico Lego© Certified Professional italiano, costituita da 60mila mattoncini e che sarà presentata pubblicamente il prossimo 6 dicembre. Per partecipare basta richiedere (gratuitamente) la propria "Carta di Identità di Be Nicholas", un documento informale, scaricabile dal sito. Ad ogni carta d'identità sarà associato un codice identificativo, tramite il quale sarà possibile cercare il proprio mattoncino all'interno dell'opera in fase di composizione. A raccontare le qualità di San Nicola è Alessio Giannone, in arte Pinuccio, sceneggiatore e interprete di una serie di brevi video dal titolo "Sono Nicola", che saranno diffusi sui canali social di "Be Nicholas".

La seconda fase del progetto, in autunno, prevede la costruzione dei "miracoli possibili". Attraverso laboratori e incontri si lavorerà concretamente e in maniera collettiva alla raccolta di idee, spunti, proposte reali, a partire dal proprio contesto sociale, che saranno raccolte in un "Catalogo dei miracoli possibili" da pubblicare a gennaio 2022.

"Be Nicholas" è un progetto di Eventialevante, in collaborazione con La Capagrossa, promosso da Regione Puglia, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese.