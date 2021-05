Covid: la Puglia pronta a vaccinare gli under60

(ANSA) - BARI, 06 MAG - Grazie alle nuove consegne di vaccini, a breve anche in Puglia verranno aperte le prenotazioni per gli under60. La campagna vaccinale anti Covid adesso marcia a buon ritmo, tanto che la Regione, dopo la circolare di ieri del generale Figliuolo, si sta attrezzando per dare la possibilità a chi ha tra 50 e 59 anni di prenotare il proprio appuntamento negli hub. E' probabile che già dalla prossima settimana le agende vengano aperte. In Puglia, ad oggi alle 17, complessivamente sono 1.453.733 le dosi inoculate, l'84,3% del totale di quelle ricevute. Vista l'ampia disponibilità di vaccini, l'Asl di Lecce ha aperto gli hub anche agli over 70 senza prenotazione, mentre domani a Foggia gli over 60 potranno vaccinarsi senza prenotazione nell'hub in Fiera. A Bari, in alcuni Comuni, c'è già la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. E mentre aumentano le persone immunizzate, diminuiscono i contagi: dal 28 aprile al 4 maggio, secondo il rapporto Gimbe, in Puglia c'è stata una riduzione del 14,8% rispetto a sette giorni prima e anche i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 1.231 a 1.179.

Trend confermato dal bollettino di oggi, visto che su 11.893 test sono stati registrati 877 casi positivi: 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi oggi sono 27: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.037 persone. Sono 188.680 i pazienti guariti mentre ieri erano 186.819 (+1.861); i casi attualmente positivi sono 45.475 (-1.011); i pazienti ricoverati sono 1.714 (-28). Però, con 30 nuovi ingressi nelle terapie intensive pugliesi, record in Italia oggi, risale il numero di pazienti Covid assistiti nelle rianimazioni. In Puglia sono attualmente 202 i positivi al Covid nelle rianimazioni, negli ultimi tre giorni si era scesi sotto i 200 ricoveri. (ANSA).