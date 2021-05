Cinema: Festival Europeo porta 'La nave dolce' nelle scuole

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Dopo il successo riscosso negli ultimi appuntamenti con alcuni dei Licei ed Istituti Superiori pugliesi e considerata la numerosa partecipazione degli studenti, il "Festival nelle scuole" organizzato dal festival del Cinema Europeo prosegue il suo itinerario ricordando l'emigrazione degli albanesi in Italia in occasione del trentennale degli sbarchi di massa in Puglia.

Domani 4 maggio gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Padre A. M. Tannoia" di Corato vedranno il film LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari, introdotto da Alberto La Monica, direttore del Festival e, a seguire, incontreranno il regista Vicari insieme alla co-sceneggiatrice Antonella Gaeta, al co-produttore albanese Ilir Butka, e ad alcuni protagonisti, tra cui Eva Karafili. La Nave Dolce è un docufilm italiano del 2012 che racconta l'approdo della nave Vlora nel porto di Bari, avvenuto l'8 agosto 1991, con a bordo ventimila albanesi che dopo il crollo del regime assaltarono l'imbarcazione per fuggire dal loro Paese. L'incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Festival. (ANSA).