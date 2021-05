Covid: dopo 1 maggio uggioso domenica estiva, baresi al mare

(ANSA) - BARI, 02 MAG - Dopo un primo maggio uggioso che ha frustrato ieri le pur limitate aspirazioni di stare all'aria aperta dei pugliesi che anche la prossima settimana saranno in zona arancione, il clima estivo di oggi ha indotto molti a riversarsi sulle spiagge. A Bari in particolare, dove i parchi cittadini sono chiusi per le limitazioni anticovid, in massa i cittadini hanno raggiunto le spiagge a nord e a sud della città concedendosi anche in molti casi un bagno o l'ormai sempre più diffusa vogata sui sup.

Molta gente a passeggio sul lungomare, sia pur con mascherina e distanziamento grosso modo rispettato, mentre il traffico automobilistico, in centro e sul mare sembra a tratti tornato ai livelli delle domeniche estive pre covid anhe con con alcune zone intasate. (ANSA).