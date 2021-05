1 maggio: Sud Sound System cantano davanti cancelli ex Ilva

(ANSA) - TARANTO, 01 MAG - In collegamento con il concertone del Primo Maggio di Roma organizzato dai sindacati, i Sud Sound System e il gruppo Après la classe si sono esibiti davanti ai cancelli dell'ex Ilva (ora Acciaierie d'Italia) di Taranto. Tre giorni fa avevano annunciato sui social che avrebbero partecipato alla manifestazione "con qualche sorpresa". E' stato così scelto un luogo simbolico d'Italia per parlare anche delle battaglie ambientali. I due gruppi hanno cantato "Infiniti lamenti" e "Casa mia".

Durante l'esibizione scorrevano immagini dall'alto del Siderurgico e in sovraimpressione i numeri dello stabilimento (più di 10mila dipendenti diretti e oltre 5mila dell'indotto) oltre una scritta per ricordare che il 13 maggio il Consiglio di Stato deciderà sullo spegnimento dell'area a caldo.

Taranto, dove dal 2013 si svolge il concertone alternativo organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, per la direzione artistica di Michele Riondino, Diodato e Roy Paci, anche quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, ha dovuto rinunciare al tradizionale evento. Sulle pagine social del Comitato è stata data voce ai lavoratori del mondo dello spettacolo del vivo per condividere proposte e riflessioni. (ANSA).