Canottaggio: oro per Centrone (Barion) in International race

(ANSA) - BARI, 27 APR - Nuovo successo per Alessandra Centrone del Circolo Canottieri Barion: la quindicenne atleta barese, nell'International Race di canoa velocità di Milano, ha conquistato l'oro nel K1 200 metri Juniores ed il bronzo nel K1 500, nella stessa categoria.

La Centrone, al primo anno Juniores, si sta imponendo in sfide con atlete tutte più grandi di età. La due giorni all'Idroscalo di Milano ha registrato prima la vittoria nel K1 200 metri - in cui la portacolori del Canottieri Barion si è imposta con il tempo di 44.71, unica delle partecipanti a scendere sotto i 45 secondi - e un bronzo, conquistato nel K1 500 metri, percorsi in poco più di 2 minuti (2:01:42).

"Continua la crescita di Alessandra - commenta Nicola Perchiazzi, responsabile della sezione canoa del Canottieri Barion -. La competitività riscontrata sui 500, in particolare, ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti internazionali e per i campionati italiani di categoria". I prossimi impegni per la Centrone sono in calendario per il 5 e il 6 giugno a Castel Gandolfo: si cimenterà nella gara nazionale valevole come ultima prova di selezione per la squadra nazionale. (ANSA).