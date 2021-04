Canottaggio: atleti Barion Bari terzi e quinti a Piediluco

(ANSA) - BARI, 23 APR - Il Circolo Canottieri Barion ottiene riconoscimenti con i suoi atleti nelle gare del 35esimo Memorial "Paolo d'Aloja" di canottaggio: nell'evento internazionale svoltosi a Piediluco il sodalizio barese ha conquistato il bronzo con Luigi Dolce nel singolo Pesi Leggeri e un quinto posto con Michelangelo Quaranta e Luigi Tamborrino nel doppio Juniores.

"Bilancio molto positivo - è il commento del direttore sportivo del CC Barion Carlo Quaranta - in un contesto molto competitivo, fra atleti provenienti da altre nazioni e canottieri nel giro azzurro, i migliori 10-15 d'Italia. Tornare con una medaglia da una gara internazionale fa sempre piacere, così come le belle cose fatte nel doppio con un equipaggio juniores fra i più giovani in gara. Molto bene anche Bellomo tornato di recente all'agonismo: siamo sicuri tornerà ai livelli dell'anno scorso".

(ANSA).