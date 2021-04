Vaccini:consegnate in Puglia 104mila dosi Pfizer, atteso J&J

(ANSA) - BARI, 21 APR - Sono state consegnate in Puglia circa 104mila dosi Pfizer e in serata è previsto anche l'arrivo delle prime 12mila dosi di J&J. Le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.053.193, dato aggiornato alle ore 17.30. La Puglia si mantiene in alto nella classifica dei vaccini somministrati rispetto a quelli a disposizione: è seconda dietro il Veneto con 93,3%.

L'82,9% degli over 80 pugliesi ha ricevuto almeno la prima dose (media italiana 81,9%), mentre il 50,4% è stato completamente immunizzato (41,7% in Italia). Nel decennio 79-70 anni, il 43% ha ricevuto la prima dose, con il picco del 69% tra i 78enni. (ANSA).