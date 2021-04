Covid: Corteo San Nicola salta ma spettacolo in diretta tv

(ANSA) - BARI, 19 APR - Per il secondo anno la pandemia ferma il corteo storico di San Nicola, in programma a Bari il 7 maggio, ma nello stesso giorno l'evento sarà sostituito da uno spettacolo teatrale realizzato dal vivo sulla scalinata della Basilica, ma senza pubblico, che sarà trasmesso in diretta tv su Telenorba.

La manifestazione culturale dedicata agli eventi nicolaiani è stata aggiudicata dal Comune al Gruppo Ideazione Srl per l'importo complessivo di circa 40 mila euro. Il progetto, con la direzione artistica di Antonio Azzallini e la regia di Nicola Valenzano, celebra il rito della traslazione delle reliquie di San Nicola con l'adattamento di una commedia di Vito Maurogiovanni, "Nicolaus (e venne dal mare)", a cura di Nicola Valenzano.

"A causa della pandemia - commenta l'assessora alle Culture Ines Pierucci - anche quest'anno il 7 maggio non potremo vivere l'emozione del Corteo storico di San Nicola ma, pur di non rinunciare alla celebrazione dell'evento più fortemente identitario della nostra città, abbiamo scelto di optare per uno spettacolo dal vivo che coniughi tradizione e creatività".

Lo spettacolo si comporrà di sei quadri intervallati da musiche e coreografie. Sul palco, addossato alla scalinata della Basilica, si muoveranno attori e danzatori della compagnia Badatea supportati da un narratore il cui compito sarà quello di rievocare gli eventi salienti della leggenda. Sul palco comparirà simbolicamente la caravella che nel 1087 portò a Bari le reliquie del santo di Myra, mentre a ridosso del Portico del Pellegrino tre pedane ospiteranno un gruppo di orchestrali.

