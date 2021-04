Salone libro:progetto 'Adotta uno scrittore' in carcere Turi

(ANSA) - BARI, 14 APR - Al via in classe e online la XIX edizione di "Adotta uno scrittore", l'iniziativa di promozione della lettura del Salone internazionale del libro di Torino, sostenuta dall'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte in collaborazione con la Fondazione con il Sud.

L'edizione 2021 coinvolgerà 37 autori che saranno adottati da 19 scuole, tra primarie e secondarie di primo e secondo grado, 2 università e 13 scuole carcerarie di 8 regioni italiane, Piemonte, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Lazio. Per la prima volta il progetto approda alla Casa Reclusione di Turi e CPIA 2 Bari con la scrittrice e sceneggiatrice barese Antonella Lattanzi e il suo Questo giorno che incombe (Harper Collins Italia).

Anche per questa nuova edizione dell'iniziativa, sulla piattaforma SalTo+ troveranno spazio alcune video-lezioni realizzate dagli autori adottati che saranno a disposizione di tutta la comunità scolastica del Salone. Il ciclo di lezioni si intitola "Adotta una parola". I primi video saranno pubblicati oggi e vedranno protagonisti Alessandro Robecchi (a partire dalla parola ossessione), Bernard Friot (a partire dalla parola banalità) e Simone Saccucci (a partire dalla parola ostacolo).

"Adotta uno scrittore è uno dei progetti più importanti del Salone del Libro, per come riesce a far incontrare studenti provenienti da scuole di tutta Italia con le personalità più importanti, originali e stimolanti della nostra scena culturale" spiega Nicola Lagioia, direttore del Salone. "Riuscire a portar avanti tutto questo durante la pandemia - aggiunge - è un risultato non previsto, non scontato, e ci riempie d'orgoglio perché consente al Salone di rispondere alla sua più alta vocazione: la cura e la formazione delle nuove generazioni".

