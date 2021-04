Covid:700 positivi, sindaco nel Foggiano chiude paese

(ANSA) - LUCERA (FOGGIA), 07 APR - Scuole chiuse, coprifuoco alle ore 20 e chiusura alle ore 18 di tutte le attività commerciali e artigianali ad eccezione di farmacie, parafarmacie e studi medici e blocco degli spostamenti da e verso il paese. Sono le disposizioni contenute nella nuova ordinanza emanata nella serata di ieri dal sindaco di Lucera (Foggia) Giuseppe Pitta dopo l'impennata, registrata nelle ultime settimane, del numero dei positivi al Covid nel comune foggiano, "schizzati - dice Pitta - ad oltre 700, su una popolazione di 32mila abitanti". Le nuove disposizioni entrano in vigore da oggi e dureranno fino al prossimo 21 aprile. Il sindaco Pitta definisce Lucera: "una piccola Codogno del sud Italia", motivo per cui impone il "Divieto di spostamento in entrata e in uscita da Lucera, fatta eccezione per comprovate motivazioni di salute o lavorative". "Chiusura - annuncia Pitta nel corso di una diretta Facebook - di tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido sia quelli pubblici che privati.

Sarà garantita la dad a tutti gli studenti". Sospeso per due settimane anche il mercato settimanale del mercoledì compresi i generi alimentari. Bar, pasticcerie e attività di ristorazione potranno effettuare solo consegne a domicilio". Chiusura totale per domenica 11 e 18 aprile. "Inoltre - dichiara il sindaco - sette persone sono state denunciate perché hanno evaso la quarantena obbligatoria in casa. Non esiste che qualcuno possa uscire essendo positivo". (ANSA).